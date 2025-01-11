عاجل - رئيس الوزراء يتفقد اللمسات النهائية لـ "المتحف المصري الكبير" استعدادًا لافتتاحه

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة الأعمال واللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للافتتاح الرسمي الذي يُرتقب أن يكون حدثًا عالميًا كبيرًا.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من المسؤولين البارزين، منهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي للمشروع، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

تصريحات رئيس الوزراء حول المتحف المصري الكبير

عقب وصوله إلى موقع المتحف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تهدف إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال النهائية في المشروع، مشيرًا إلى أن المتحف يُمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يقدم ملخصًا رائعًا لتاريخ الحضارة المصرية القديمة. وأشار إلى أهمية المشروع كواحد من أكبر متاحف العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود المبذولة في تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف تعكس التزام الحكومة بتحقيق نقلة حضارية، حيث تم إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة لتسهيل الوصول إلى المنطقة وربطها بالمعالم السياحية الرئيسية مثل هضبة الأهرامات ومطاري القاهرة وسفنكس.

أهمية المشروع في تعزيز السياحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة جذب سياحية هامة على مستوى العالم، حيث يُسهم في إبراز جمال المنطقة وتسهيل حركة الزوار من خلال تحسين الرؤية البصرية وتطوير البنية التحتية المحيطة. وأوضح أن هذه الجهود ستجعل المنطقة واحدة من أبرز الوجهات السياحية، مما يُعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

شبكة الطرق والمحاور الجديدة

تحدث رئيس الوزراء عن شبكة الطرق الضخمة التي تم تصميمها بعناية لربط المتحف المصري الكبير بالمواقع المحيطة. وشملت هذه الشبكة:

ربط المتحف بمطاري القاهرة و سفنكس .

و . إنشاء محاور جديدة تسهل الوصول إلى هضبة الأهرامات .

. تحسين المظهر العام للمنطقة بما يتماشى مع أهمية المتحف.

المتحف المصري الكبير.. صرح عالمي

يُعد المتحف المصري الكبير أكبر صرح لعرض الآثار في العالم، حيث يضم مجموعة هائلة من القطع الأثرية التي تُبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة. ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وروعة التاريخ المصري العريق.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُسهم المتحف في زيادة أعداد السياح بشكل كبير، ما يُعزز الاقتصاد الوطني ويُبرز الصورة الإيجابية لمصر على الساحة الدولية.

ختام الجولة التفقدية

اختتم رئيس الوزراء جولته مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات المشاركة في المشروع، مؤكدًا أن الافتتاح المرتقب سيكون حدثًا عالميًا يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وروعة تصميم المتحف المصري الكبير.