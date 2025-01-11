جنازة مهيبة للضحية الرابعة فى حادث كفر طنبدي بالمنوفية "لايف"

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جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

سيطرت حالة من الحزن الشديد على جميع أهالي قرية البتانون التابع لمحافظة المنوفية أثناء تشييع جثمان الشاب 'علي هشام' أحد مصابي حادث طريق 'كفر طنبدي- شبين الكوم' الذي وقع الخميس الماضي، ولقى مصرعه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، وأنه حديث العودة من إيطاليا لتأدية الإمتحانات، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية وصراخ وبكاء السيدات.


وأعلنت الأسرة وفاته مساء أول أمس الخميس، وكانت قد إصطدمت سيارة ملاكي، مع دراجة نارية وتوكتوك على طريق 'كفر طنبدي- شبين الكوم'، وأسفر عن مصرع كلًا من 'خالد.ا.ش' 21 عامًا من قرية البتانون بشبين الكوم، و'زينب.س.م' 45 عامًا و'الشحات محمد خطاب' 45 عامًا، من قرية طنبدي بشبين الكوم، وأصيب كذلك في الحادث 7 حالات آخرين.
وكانت قد خيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي محافظة المنوفية عقب تداول مقطع فيديو يرصد لحظة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوكتوك على طريق فرعي بشبين الكوم، بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.

تصادم سيارة ملاكى تداول مقطع فيديو محافظة المنوفية مستشفى شبين الكوم

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