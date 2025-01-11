جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي، و36 قضية في مجال الأمن العام، وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما تم تنفيذ 201 حكم قضائي متنوع وضبط 2743 مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.. ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

حوادث الفجر احكام السيطرة الهجرة غير الشرعية التهرب الجمركي التهريب الإجراءات القانونية تزوير المستندات

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