العربي يتابع انتظام سير امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل بإدارة ميت غمر التعليمية في الدقهلية

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تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

 تابع الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سير أعمال الامتحانات بإدارة ميت غمر التعليمية.

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 حيث انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الجاري ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية بمدارس محافظة الدقهلية وقد تابع  مدير المديرية يرافقه الدكتور شوقي الجوهري مدير عام الإدارة، عبدالحميد شعيب وكيل الإدارة 
، محمد التهامي مسئول أمن التعليم بالإدارة اللجان الامتحانية بمدارس:

-الصياد الإعدادية بنين  
-قاسم أمين الابتدائية  
-السادات الابتدائية  
-أحمد عبدالله المرسي الثانوية بنات  
-الإمام الشافعي الابتدائية

ومما هو جدير بالذكر أنه يؤدى اليوم ١٠٧٥٢٩ طالب وطالبة بالصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية ويؤدي ١٣١٩٨٠ طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 
و يؤدي ١٢٦٦٢٨ طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان مادة الرياضيات
و يؤدى ١١٧٩٢٧ طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية 
و يؤدى ٧٠١٤٥ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية 

ووجه  القائمين على العملية الامتحانية لتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة

وشدد  مدير المديرية على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان مع الطلاب والملاحظين والمراقبين وأكد على ضرورة تطبيق القانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات

تعليم الدقهلية

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اعمال الامتحانات التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الدكتور أشرف العربي الدكتور شوقي التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حمد عبد اللطيف طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

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