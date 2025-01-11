ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج



أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات – مكتب "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على

(أكلاشيهات وأختام – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إستمارات حجز غرف فندقية - إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.