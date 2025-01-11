التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 8 طن دقيق مدعم بحملة تموينية

حوادث
دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (8) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حوادث الفجر أجهزة وزارة الداخلية اسعار الخبز اسعار الخبز الحر التلاعب بأسعار الخبز

مواد متعلقة

ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

ضبط نحو 33 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 18 طن من الدقيق الأبيض والبلدي

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

ضغطت بنزين بدل فرامل.. سيدة تقتحم إحدى الصيدليات بالسويس

خلال 24 ساعة.. تحرير 144 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD