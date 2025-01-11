معاقبة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في النزهة

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قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بتأييد حكم حبس خادمة لاتهامها بسرقة شقة سيدة تعمل لديها عام.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع عن طريق عميلها سيء النية، وأرشدت عنه وتم ضبطه أيضًا والتحقيق معه.

وكانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرضها للسرقة وتتهم خادمة لديها بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بسرقة السيدة التي تعمل لديها وأنها قامت بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش ذهبية وخاتمين وسلسال ذهب ولاب توب

 

حوادث الفجر اعترفت اتهامه المسروقات تأييد حكم حبس تأييد حكم المتهمة تفريغ كاميرات المراقبة تعرضها للسرقة تحقيق

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