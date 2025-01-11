انطلاق أولى حلقات بودكاست "هنا التضامن" من العاصمة الإدارية

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محمد العقبي مساعد
محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي

 

تنطلق اليوم السبت أولى حلقات بودكاست "هنا التضامن"، وهو أول بودكاست حكومي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من قلب العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وطرح القضايا الاجتماعية بأساليب تفاعلية وعصرية.

يهدف البودكاست إلى مناقشة أبرز القضايا والبرامج التي تعمل عليها الوزارة، مع التركيز على الموضوعات التي تهم المواطنين، مثل الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما سيتم استعراض النماذج الناجحة والإجابة على استفسارات الجمهور بشكل شفاف وواضح.

يُعتبر بودكاست "هنا التضامن" منصة تفاعلية تهدف إلى تبسيط الرسائل الحكومية وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات الوزارة في مختلف المجالات.

يقدم الحلقات الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. وسيتم بث الحلقات أسبوعيًا كل يوم سبت عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ولمتابعة الحلقات:
يمكن للجمهور متابعة بودكاست "هنا التضامن" عبر صفحات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.


 

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