تسليم 11 وحدة سكنية كاملة التشطيب والأثاث بالمجان لخريجي دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة

أخبار مصر
وحدة سكنية
وحدة سكنية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليون جنية كاملة التشطيب ومزودة بكافة الأثاثات اللازمة والأجهزة الكهربائية وعدادات المرافق من مياه الشرب والغاز والكهرباء وذلك بالمجان دون تحميل ابناءنا اي أعباء مالية انطلاقًا من حرص الدولة علي تقديم الدعم الاجتماعي لأبناء دور الرعاية. 
وأكد محافظ الجيزة حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وذلك في إطار التكليفات المستمرة والاهتمام الواسع من القيادة السياسية لدعم ملف أبناء مصر في دور الرعاية وتحسين كافه ظروفهم المعيشية مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش. 
كما أكد محافظ الجيزة علي تقديره الكامل لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والسعي المستمر لتحسين حياة أبنائنا وبناتنا الأيتام من النواحي النفسية والاجتماعية.
ومن جانبه أشار امام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة إلى أن هناك حزم من المزايا التي تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية حيث تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية واستخراج بطاقات الرقم القومي واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر.

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