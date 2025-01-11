وكيل تعليم الفيوم يتابع لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم السبت، بمتابعة امتحانات النقل في مختلف المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

متابعة سير الإمتحانات

حيث تابع الدكتور خالد قبيصي، لجنة مدرسة محيي الدين أبوالعز، التابعة لإدارة طامية التعليمية،ولجنة مدرسة طامية الإعدادية بنين الجديدة، حيث تفقد اللجان الامتحانية، واطمأن على إنضباط وانتظام الامتحانات، كما تفقد كنترول المدرسة، وتابع أعمال الكنترول، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والدقة والشفافية فى أعمال الكنترول، بحضور الأستاذ محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية.

وأكد وكيل التعليم، على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الخاصة بالامتحانات، مؤكدًا على أهمية الانضباط والشفافية في سير العملية الامتحانية، كما أكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة للطلاب، مع مراقبة اللجان بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات للغش.

وأكد وكيل تعليم الفيوم فى تصريح له اليوم، أن الشفافية والعدالة في تقييم الطلاب هما الأساس لضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد، كما وجه رسالة شكر وتقدير لجميع لجان المتابعة بالمديرية على الجهود المبذولة في متابعة سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن الالتزام بالضوابط والتعليمات هو ما يضمن العدالة والشفافية في هذه المرحلة الهامة.

كما تابعت لجان المتابعة بالمديرية عدد من اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، حيث تم التأكد من انتظام سير الامتحانات في جميع المراحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الفني، كما تم التأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الوزارية، وتستمر لجان المتابعة في متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس على مستوى الفيوم لضمان انضباط اللجان والالتزام التام بجميع التعليمات.

حيث يؤدى تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الامتحان في مادة اللغة العربية، وطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

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