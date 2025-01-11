تفاصيل نشوب حريق بمخزن قطع غيار موتوسيكلات في كرداسة

حوادث
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ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق في مخلفات داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية "موتوسيكلات" في كرداسة.

حريق داخل مخزن قطع غيار

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية "موتوسيكلات"  بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإجراءات القانونية أجهزة الأمن تباشر النيابة العامة النيابة العامة كافه الإجراءات غرفة عمليات النجدة نشوب حريق موتوسيكلات مركز شرطة كرداسة

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