ضبط 5 آلاف و500 لتر مواد بترولية و2 طن و500 كيلو ردة خشنة مجهولة المصدر بالشرقية

محافظات
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، شُكلت حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ أحمد القواشتي والأستاذ عبداللطيف النجار والأستاذ سعيد الشرقاوي للمرور بدائرة فاقوس وأولاد صقر وأسفر المرور عن ضبط  5500 لتر بنزين 80 وسولار بعدد 4 محطات تموين سيارات تم ضبطهم قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم تحرير المحاضر الأتية 24701 مركز فاقوس و9577 ثان فاقوس و18340 أولاد صقر و18342 أولاد صقر ضد أصحاب المحطات.

وباستكمال أعمال الحملة

·        تم ضبط 25 اسطوانة بوتاجاز منزلية وتم تحرير محضر برقم 22006 ضد مستودع بوتاجاز.

·        تحرير محضر برقم 24703 جنح فاقوس ضد صاحب محل أعلاف لضبط 2 طن و500 كيلو ردة خشنة مجهولة المصدر.

·        تحرير محضر برقم 24703 جنح فاقوس ضد صاحب مخزن للمواد الغذائية وتم ضبط 2600 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر ودون فواتير.

الشرقية محافظ الشرقية

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