إنطلاق امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

انطلقت اليوم السبت أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى محافظه سوهاج والذى يؤدى خلالها قرابه مليون و140 الف طالب وطالبة بصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية امتحانات المواد الدراسية الاساسيه، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة المتابعه اليوميه للاطمئنان على إستقرار وانتظام الامتحانات بمختلف مدارس المحافظة تابع  الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وقيادات المديرية سير إنتظام الامتحانات بمختلف مدارس المحافظة من خلال غرف العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية،  اطمئن خلالها على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات  ومنها الإلتزام بمواصفات الورقه الامتحانيه لكل مرحله تعليمية، كما اطمئن على مدى انضباط اللجان الامتحانيه بمختلف مدارس المحافظة وتوفير كافه الإمكانيات لأداء الطلاب الامتحانات في بيئه أمنه وهادئه.

وجه خلالها بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على اى مخالفات تؤثر سلبًا على الامتحانات والتأكيد على تسجبل حضور وغياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذالك أولا بأول مع إخطار أولياء الأمور بصفه دوريه يوميًا بموقف غياب أبنائهم، كما شدد على أهمية تطبيق القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بحظر استخدام المحمول نهائيا داخل المدارس خلال الامتحانات.

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