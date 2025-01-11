محافظ المنيا: تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة وتنظيم التراخيص للحفاظ على المال العام

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مسئولي التخطيط العمرانى والمتابعة والتجميل وموظفى الإعلانات بالمراكز التسعة على مستوى المحافظة بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة أوضاع تقنين الإعلانات ومراجعة تراخيص اللافتات المعلقة على المحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف تنظيم أوضاعها وفقًا للقوانين المقررة.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة داخل نطاق الأحياء والمراكز لإزالة كافة الإعلانات المخالفة، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق. وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة تجاه أي مخالفة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز، مع تنظيم استغلال المساحات الإعلانية بما يحقق موارد مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.

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