رئيس جامعة بنها: حوافز لدعم النشر العلمي الدولي بالجامعة

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جامعة بنها بالعبور
جامعة بنها بالعبور

ترأس الدكتور  تامر سمير  رئيس جامعة بنها الأهلية اجتماع لجنة النشر الدولي بالجامعة وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة الجامعة في النشر الدولي ودراسة آليات الدعم المقدم في هذا المجال للنهوض باسم الجامعة محليا واقليميا.

و أعلن الدكتور تامر سمير اطلاق حوافز لطلاب الجامعة المتميزين بحثيا وذلك لأول مرة بالجامعات المصرية لدعمهم وتشجيعهم لنشر ابحاثهم في مجلات دولية مما ينعكس على  أدائهم ويعزز من نشر ثقافة العمل الجماعي من خلال فريق بحثي.

وأشار الدكتور تامر سمير أنه خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم النشر العلمي الدولي لطلاب الجامعة ووضع الشروط والقواعد المنظمة وذلك في إطار تعزيز مكانة جامعة بنها الأهلية في مجال البحث العلمي والتصنيفات الدولية والمحلية.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي إنه سوف يتم فتح التقدم لدورات النشر العلمي الدولي مرتين سنويا وذلك في شهري مارس وسبتمبر من كل عام.

وأضاف أنه تم وضع ضوابط وإجراءات واضحة تهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشاركة في النشر العلمي الدولي، مع منح الفرصة للطلاب للمساهمة في هذا المجال.

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