مصر وإريتريا والصومال يبحثون أمن البحر الأحمر والمخاطر التي تواجه القرن الإفريقي



ناقش الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الأوضاع الإقليمية، والتطورات في القرن والساحل الإفريقي، وكذلك الأوضاع في دولة السودان الشقيقة، أمن البحر الأحمر، وأهمية الحفاظ عليه، وعدم تواجد أي قوة أو دول، غير مشاطئة له، في شؤون إدارته أو التحكم فيه.



وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمرا صحفيا، ثلاثي يضم كل من: عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية لدولة إريتريا، وأحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال، على العلاقات الثلاثية الجيدة والمتينة، لخدمة الشعوب الثلاث، والتأكيد على وحدة وسلامة أراضي الصومال، ودعمها بكل الطرق لتحقيق الاستقرار، وبناء مؤسساتها الوطنية.

وأضاف عبد العاطي، أن الدولة المصرية تعمل على دعم حكومة الصومال لتمكينها من محاربة الإرهاب والقضاء عليه، من خلال التدريب والتعاون المشترك مع الجيش والمؤسسات، لبسط سيادة الدول على كامل أراضيها، والحفاظ على مكتسبات الشعب الصومالي.

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى أن الاجتماع الثلاثي، اتفق على ضرورة وقف إطلاق النار وتدمير المؤسسات في دولة السودان الشقيقة، والعمل على وحدة وسيادة الدولة، ووقف كل أعمال العنف، والعمل مع المؤسسات الرسمية والقوى المختلفة، لتنفيذ وقف فوري وسريع لهذا الدمار.

كما أكد الوزير عبد العاطي، على تعزيز العلاقات والروابط المشتركة بين الدول الثلاث، والعمل على تعزيز السلم والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وكذلك أمن البحر الأحمر، واستمرار التشاور والتنسيق بين دولنا الثلاث.

ووجه الوزير، الشكر لدولة إريتريا ودولة الصومال، على دعم مرشح مصر الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام اليونسكو، وعلى الرؤى والعمل المشترك بين الدول الثلاث، في كافة المجالات.