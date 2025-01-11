الآن.. اعرف موعد بث مباشر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض مباراة هامة أمام استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار. المباراة تأتي ضمن منافسات مرحلة المجموعات، وتعتبر حاسمة بالنسبة للفريق الأحمر في سعيه للتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية. في هذا التقرير، نقدم لك تفاصيل موعد المباراة، القنوات الناقلة، وترتيب الفريق في المجموعة، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالبعثة والمباراة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

من المنتظر أن تقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان يوم السبت المقبل، الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت السعودية. المباراة ستقام على ملعب استاد أبيدجان في كوت ديفوار، وهي واحدة من المباريات المهمة في مسيرة الأهلي نحو التأهل للأدوار المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تعد مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتم بث المباراة عبر قناة "bein sport 6 hd"، التي تقدم التغطية المميزة والمباشرة للمباريات الكبرى في البطولات الأفريقية.

موقف الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتواجد في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين، وتعادل، وهزيمة. الفريق الأحمر سيخوض المباراة المقبلة أمام استاد أبيدجان، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط. في حين يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

التأهل لربع النهائي

يحتاج الأهلي للفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى ربع نهائي البطولة. حال تحقيقه الانتصار، سيواصل الفريق الأحمر طريقه بثبات نحو الأدوار المتقدمة في المنافسة. المباراة تعتبر فرصة ثمينة للأهلي لتحقيق النقاط الثلاث والحفاظ على فرصه في التنافس على اللقب الغالي.

رئاسة بعثة الأهلي في كوت ديفوار

تتجه بعثة النادي الأهلي إلى كوت ديفوار يوم الخميس 9 يناير 2025، استعدادًا لمباراة السبت. وقد كلف مجلس إدارة النادي محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة، حيث سيتوجه الفريق على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإيفوارية، قبل المباراة الهامة التي ستمثل خطوة مهمة نحو التأهل.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

حتى الآن، يتصدر فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط. أما شباب بلوزداد الجزائري فيحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط. في حين يعاني استاد أبيدجان من وضع صعب في المركز الرابع بنقطة واحدة، ما يجعل مباراته القادمة ضد الأهلي حاسمة بالنسبة له.

التوقعات للمباراة

من المتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة على الفريقين. الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتأكيد جدارته بالتأهل إلى ربع النهائي، بينما يطمح فريق استاد أبيدجان في تحقيق مفاجأة للحفاظ على آماله في التنافس على إحدى بطاقات التأهل. بالتالي، سيبذل لاعبو الأهلي قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم الاستمرار في البطولة.

مع اقتراب موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، تأمل جماهير الأهلي في تحقيق انتصار مهم يعزز من فرص الفريق في التأهل للدور المقبل. بمتابعة القنوات الناقلة، والتواجد في المباراة، يمكن للجماهير أن تواصل دعمها المتواصل للفريق في مشواره القاري.