لحيازته كميات من الأسمدة مجهولة المصدر.. ضبط مالك مخزن دون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية قيام (مالك مخزن "دون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شبرا منت بالجيزة) بالاتجار فى الأسمدة والمبيدات الزراعية المُقلدة ومجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وعُثر بداخله على (أكثر من 4 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور الاتجار فيها – أكثر من 24 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر– 275 عبوة مبيدات زراعية والمحظور إستخدامها أو تداولها بالأسواق- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.