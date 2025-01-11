لحيازته كميات من الأسمدة مجهولة المصدر.. ضبط مالك مخزن دون ترخيص بالجيزة

حوادث
متهم
متهم

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية قيام (مالك مخزن "دون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شبرا منت بالجيزة) بالاتجار فى الأسمدة والمبيدات الزراعية المُقلدة ومجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وعُثر بداخله على (أكثر من 4 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور الاتجار فيها – أكثر من 24 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر– 275 عبوة مبيدات زراعية والمحظور إستخدامها أو تداولها بالأسواق- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر أكدت معلومات وتحريات استخدام الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الإدارة العامة لشرطة البيئة

مواد متعلقة

ضبط 3 متهمين حال محاولتهم تهريب عملات محلية بميناء القاهرة الجوى

التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. سقوط المتهمين بفك شفرات القنوات بالمخالفة للقانون

التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 8 طن دقيق مدعم بحملة تموينية

ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

ضبط نحو 33 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 18 طن من الدقيق الأبيض والبلدي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD