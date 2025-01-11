التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. سقوط المتهمين بفك شفرات القنوات بالمخالفة للقانون

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية)، وعثر بداخل المحل على (23 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص").

وتم ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية) ، وعثر بداخل المحل على (22 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص").

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.