القبض على المتهم بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية الإجراءات

مواد متعلقة

ضبط المتهم بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم

لحيازته كميات من الأسمدة مجهولة المصدر.. ضبط مالك مخزن دون ترخيص بالجيزة

ضبط 3 متهمين حال محاولتهم تهريب عملات محلية بميناء القاهرة الجوى

التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. سقوط المتهمين بفك شفرات القنوات بالمخالفة للقانون

التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 8 طن دقيق مدعم بحملة تموينية

ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD