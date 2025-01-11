اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة 3 أشخاص  إثر  حادث تصادم في الجيزة

إصابة 3 أشخاص

وتبين أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق سيارة، ليصطدم بالسيارة الثانية، وينتهى الحادث بإصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارتين.

حادث تصادم 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم  في الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائقين وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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