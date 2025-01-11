عدم وجود شبهة جنائية..تفاصيل مصرع شاب للاختناق داخل شقته في أكتوبر

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شاب، إثر تعرضه للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقته في أكتوبر.

عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحقيقات، أن شابا تعرض لاختناق، نتيجة تسرب غاز، وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شهبة جنائية

اختناق شاب بالغاز

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شابا تعرض لاختناق، نتيجة تسرب غاز، وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شهبة جنائية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية 6 أكتوبر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تباشر النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية جثة شخص داخل مسكنه

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