وكيل صحة سوهاج فى زيارة مفاجئة لمستشفى طهطا العام لمتابعة سير العمل

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة مفاجئة بعد منتصف ليل أمس الجمعة، لتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام، رافقه خلالها الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة وهدي جاد مدير إدارة التمريض وأحمد حراز عضو المكتب الفني وحضر أثناء التفقد الدكتور أحمد صابر مدير المستشفي.

وبدأ "دويدار " جولته التي استمرت حتي الثالثة من صباح اليوم السبت بمتابعة سير العمل فى قسم الإستقبال والطوارئ وكافة الغرف بالإستقبال، وكذلك الصيدلية الخاصة بالإستقبال وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالإستقبال وذلك للوقوف علي مدي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي قسم الاستقبال علي مدار الساعة، والإطلاع علي منظومة العنايات والتنسيق للمرضي من خلالها للإطمئنان علي النظام وخطوات العمل من خلالها.

وكذلك تفقد العناية المركزة وبحضور الدكتور عادل عبدالحميد مدير العنايات بالمستشفي، وذلك فى اطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية بمحافظة سوهاج، وخاصة المستشفيات لمتابعة سير العمل بها والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة بها وانتظام الأطقم الطبية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

كما عقد دويدار اجتماع مصغر مع ادارة المستشفى وذلك لمناقشة عدد من الامور الهامة التي من سائنها النهوض بالخدمة الصحية داخل المستشفى وكذلك مراجعة جميع عقود الصيانة المختلفة بالمستشفى وكذلك شدد دويدا علي إدارة المستشفى بتذليل كافة العقبات امام أطباء الإستعانة وتوفير بيئة عمل ملائمة لجميع الكوادر الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين، وشدد دويدار علي تفعيل دور فريق خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمستشفى ليكونوا حلقة الوصل بين المواطن والمسئولين وتذليل جميع العقبات أمام المواطنين لحصولهم علي خدمة طبية افضل.

وحرص دويدار علي مناقشة المرضي المتواجدين لمعرفة مدي رضائهم عن الخدمة وإزالة أي عوائق أمام حصولهم عليها فورًا، وفى ختام الزيارة أكد دويدار أهمية الاستمرارية فى العطاء والتميز وبذل الجهد من أجل تحسين وتطوير العمل بالمستشفى بشكل دائم، من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.