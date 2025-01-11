تأجيل إستئناف المتهم الثاني بقتل اللواء نبيل فراج علي حكم إعدامه

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه، لجلسة 9 فبراير المقبل للإطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

كانت قد قضت الدائرة الأولي بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، في إعادة اجراءات محاكمه المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه، ببمعاقبته بالإعدام شنقًا.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.


كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
 

الإعدام شنقا المستشار محمد السعيد الشربيني المستشار حمادة الصاوي النيابة العامة النظام شرعوا في قتل على حكم إعدامه مجمع محاكم بدر اللواء نبيل فراج

مواد متعلقة

تأجيل إستئناف متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" للمرفعة

حجز إستئناف الشيخ محمد أبو بكر في قضية سب ميار الببلاوي للنطق بالحكم

ننشر أسباب الحكم علي مضيفة الطيران التونسية

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بشأن عرض أطفال للتبني بمقابل مادي عبر مواقع التواصل

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ " جماعة حازمون الإرهابية "

حملة تطهير المجتمع تطالب النائب العام بالتحقيق في جرائم جروب مشبوه على فيسبوك

الإعدام شنقًا لسفاح النساء بزفتى

عاجل.. تأجيل اعادة محاكمة متهم بـ " خلية هشام عشماوي " لـ 16 فبراير

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD