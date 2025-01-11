تحصين 242238 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم.. وتنظيم 290 ندوة وحملة توعوية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.



وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.



وفي هذا الصدد، أشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 11104 كجم من اللحوم والدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 3741 حيوانًا، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 1371 حيوانًا، وتسجيل وترقيم 1771 حيوانًا، واستخراج 3676 بطاقة حيوان.



واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 242238 حيوانًا، بواقع تحصين عدد 146626 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين عدد 95612 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين عدد 130 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد 735 من الأغنام، وعدد 300 من الماعز ضد مرض جدري الضأن.



وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج عدد 23833 طائرًا، وتحصين عدد 43681 طائرًا، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بتنظيم 290 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 4 طن و152 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت عدد 2028 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 20405طائرًا.

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