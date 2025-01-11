جامعة أسيوط تنظم 4 رحلات طلابية لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى اجازة نصف العام الجامعي

تنظم جامعة أسيوط 4 رحلات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، تحت شعار" نصنع المعرفةنصون الكلمة خلال إجازة منتصف العام الجامعي 2024-2025 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ في نشر الثقافة، وصياغة وعي الشباب فكريًا، ووجدانيًا، وصقل شخصياتهم علميًا، وتثقيفيًا، وتوسيع مداركهم، بوصف هذا الوعي نافذة مضيئة على الثقافات المختلفة، بما يطرح في الندوات، والمحاضرات من أفكار، إضافة إلى لقاء أعلام الفكر، والثقافة في مصر.

تأتي هذه الرحلات؛ في إطار اهتمام جامعة أسيوط، بالجانب الثقافي، والتنويري لدى الطلاب، والحرص على دمجهم، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات، والأحداث، وتفعيل خطة الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

والجدير بالذكر، إن جامعة أسيوط تنظم أربعة أفواج إلى معرض الكتاب؛ بمشاركة عدد (360) طالبًا، وطالبة من المتميزين في الأنشطة، ويبدأ الفوج الأول من 26 يناير 2025م، والفوج الثاني يبدأ من 29 يناير، والفوج الثالث يبدأ من 2 فبراير، والفوج الرابع يبدأ من 4 فبراير