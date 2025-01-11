تأجيل إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية لـ 9 فبراير

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور في القضية رقم 2293 لسنة 2023، لجلسة 9 فبراير المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

 

كانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في محاكمة المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور في القضية رقم 2293 لسنة 2023، حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وامرت بإدراجه علي قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض. 
 

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