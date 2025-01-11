مصرع سيدة دهستها سيارة مسرعة في مدينة نصر.. والنيابة تحقق

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها في واقعة مصرع سيدة إثر تعرضها لحادث مروع ودهسها أسفل عجلات سيارة بمدنية نصر، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا من الأهالي مفاده وفاة سيدة، بدائرة القسم، متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر، من إلقاء القبض على السائق، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، والسيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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