ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

نجحت مديرية أمن الفيوم في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها دون ترخيص.

كشفت التحريات عن قيام عامل يحمل سجلًا جنائيًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة إبشواي، بإدارة ورشة داخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المتهم، حيث تم القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة المصنعة، شملت 15 فرد خرطوش، و4 طبنجات، إلى جانب عدد من الطلقات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف تفاصيل إضافية حول نشاطه غير القانوني.

تأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وضمان أمن وسلامة المواطنين.