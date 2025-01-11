إحالة 4 متهمين بالاتجار بالكيف في شوارع المرج للمحاكمة
قررت نيابة المرج إحالة 4 عاطلین لمحكمة الجنايات " لقيامهم بترویج المواد المخدرة والأسلحة البیضاء بالمرج
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة
القبض علي 4 عاطلین" لاثنین منھم معلومات جنائیة")؛ حال تواجدھم بأحد الشوارع وبحوزتھم كمیة من مخدر الإستروكس والهيروين وأسلحة بيضاء، وبمواجھتھم اعترفوا بحیازتھم للمضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.