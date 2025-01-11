رئيس جامعة أسيوط:الجودة الاعتماد اعترافًا بالبرامج التعليمية التي أظهرت التميز في تحقيق رسالتها

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت تقريرًا حول أبرز إنجازات الجامعة في مجال الجودة والاعتماد، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي موضحًا إن هذا الاعتماد يعد اعترافًا بالبرامج التعليمية التي أظهرت التميز في تحقيق رسالتها، ومخرجاتها؛ في جميع المجالات بما في ذلك عملية التعليم، والبحث العلمي، وتطوير المناهج، والخطط الدراسية، وخدمة المجتمع، والخدمات الطلابية، ويعد انعكاسًا حقيقيًا لجهود الجامعة؛ في تطوير البرامج الأكاديمية، كما يضع الكليات أمام تحد؛ لمواصلة تميزها، وتحقيق المزيد من التميز.

وأشار التقرير؛ إلى حصول برنامج "هندسة الإلكترونيات، والاتصالات" بقسم الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة؛ على الاعتماد الدولي من مؤسسة ABET الأمريكية، وذلك كأول برنامج من نوعه ( عام - مجاني) في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية؛ يتم اعتماده دوليًا من هذه المؤسسة.

ويعد هذا الإنجاز؛ أحد ثمار التعاون بين الجامعة -متمثلة في كلية الهندسة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي -متمثلة في وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك من خلال أحد المشروعات المشتركة، التي تهدف إلى دعم البرامج الدراسية؛ بهدف الحصول على الاعتماد الدولي.

كما أشار التقرير؛ إلى حصول كلية التمريض بجامعة أسيوط؛ على الاعتماد البرامجي الدولي للعلوم الصحية؛ من هيئة الاعتماد الألمانية (AHPGS)، ويعد هذا النجاح نتاج جهود مكثفة من فريق عمل مؤسسي بالكلية، وبالتعاون مع إدارة الجامعة؛ حيث بذل الفريق مجهودات مكثفة؛ لاستيفاء كافة المتطلبات، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي إدارة الكلية، وفريق الجودة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب؛ مما يعكس التعاون المثمر، والجهود المشتركة التي أدت إلى هذا الإنجاز.

وتواصل جامعة أسيوط، إنجازاتها في مجال الاعتماد؛ حيث حصل مركز التحول الرقمي- بعدد من الكليات بالجامعة- على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات؛ ليكون مركزًا معتمدًا للتدريب، والاختبارات؛ لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي، وذلك بعد استيفاء المعايير، والضوابط المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وإعداد مدربي التحول الرقمي بالجامعة.

وحصل المعمل التجاري الإحصائي بكلية التجارة؛ على الاعتماد لمنح شهادة التحول الرقمي من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ ليكون مركزًا معتمدًا؛ للتدريب، والاختبارات الإلكترونية، على برامج تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (CUIT)، لمدة ثلاث سنوات، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الجامعة، ودورها في نشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي للمجتمع الجامعي