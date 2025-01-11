مترو الإسكندرية المرحلة الأولى.. تقدم ملحوظ في أعمال التنفيذ

كشفت وزارة النقل مجموعة من أحدث الصور الجوية التي تعكس تطور تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية

يمتد الخط على مسافة 21.7 كم، بداية من محطة سكة حديد أبو قير وصولًا إلى محطة مصر بالإسكندرية، موزعة كالتالي:

6.5 كم مسار سطحي: من محطة مصر إلى ما قبل محطة الظاهرية.

15.2 كم مسار علوي: يبدأ من محطة الظاهرية حتى محطة أبو قير.

يتضمن الخط 20 محطة مترو، تشمل:

6 محطات سطحية.

14 محطة علوية.

أعمال التنفيذ

تنفيذ الخوازيق اللازمة لأساسات وأعمدة المسار العلوي بين محطتي طوسون وفيكتوريا.

التحضير لتركيب الكمرات وتطوير أساسات المحطات.

أهداف المشروع

يمثل المشروع نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي المستدام والصديق للبيئة بمحافظة الإسكندرية، إذ يسهم في:

التشغيل الآمن للخط، من خلال إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة.

تقليل الاختناقات المرورية.

تقليل استهلاك الوقود باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة.

تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

أبرز المزايا التشغيلية

زيادة الطاقة الاستيعابية من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60،000 راكب/ساعة/اتجاه.

تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.

رفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.

تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

التكامل مع وسائل النقل الأخرى

يحقق الخط تبادلًا لخدمات النقل مع:

خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر.

خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر.

ترام الرمل في محطة فيكتوريا.

خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

نحو مستقبل أكثر استدامة للنقل

مشروع مترو الإسكندرية يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تحول مستدام في منظومة النقل بالإسكندرية، ورافدًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة اليومية للسكان ودعم الاقتصاد المحلي.