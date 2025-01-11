شراء شقق وهمية.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمرج



تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية بالمرج، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت مقاولا له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.