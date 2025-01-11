السوشيال ميديا كشفته.. التحقيق في قيادة طفل سيارة بشوارع التجمع الخامس

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تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة قيام طفل بقيادة سيارة في شوارع التجمع الخامس، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية عندما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، منشورا متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى مالك السيارة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله، طالب يبلغ من العمر 10 سنوات.

تم ضبط السيارة ومالكها وقائدها، وبمواجهة مالك السيارة اعترف بقيام نجله بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية حيال مالك السيارة ونجله.

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