الأزهر: داعمو الصَّهاينة يحاولون التَّستر على جرائمهم في غزة

أخبار مصر
شيخ الأزهر أ.د أحمد
شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب

يأسف الأزهر الشريف لاستمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرًا، خاصةً فى فصل الشتاء الذى سجَّل وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها، وتجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم، في مشهدٍ يبرهن على أن العالم متبلد المشاعر فقد الإحساس بالضعفاء، وغياب الرغبة لدى كل صنَّاع القرار السياسي العالمي في وقف هذا العدوان المجرم.

كما يأسف الأزهر لغياب الاهتمام الدولي والعربي، والسياسي والإعلامي، لما يحدث في غزة ولما يتعرَّض له الأبرياء من تطهيرٍ عرقيٍّ وإبادة جماعية ممنهجة، ومذابح وجرائم غير مسبوقة، في مشهدٍ يدل على نجاح زائف لهذا الكيان ومَن يدعمونه في تطبيع جرائم القتل التي تحدث في حق الأطفال والنساء في غزة، وتصويرها للكثيرينَ بالأمر العادي حتى اعتادوا متابعتها وتصفحها والتنقل منها إلى غيرها من الأخبار وكأن شيئًا لم يكن! وكأن قتل الفلسطينيين الأبرياء ليس بجريمة! وكأنهم شعب بغير حقوق ولا يسري عليهم إعلانات حقوق الإنسان العالمية، ولا للقوانين والدساتير الدولية التي تحمي الإنسان. 

ومن وسط هذه الأهوال، يطالب الأزهر الشريف باتِّخاذ كل ما يتعيَّن من تدابير وإجراءات وآليات فعَّالة وعاجلة تكفل وصول الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية لغوث الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة المنكوب، وإنقاذهم من كارثة إنسانيَّة شاملة لم ترحم شيخًا ولا طفلًا ولا امرأةً بفعل عدوان همجيٍّ غاشم لا يردعه وازع من دين أو خلق أو ضمير.

الاحتياجات الازهر الشريف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشعب الفلسطيني العجز الدولي الفلسطينيي أوضاع مأساوية النساء في غزة

مواد متعلقة

لتكريم أفضل العاملين شهريًّا.. الأوقاف تطلق مسابقة «الموظف المثالي»

الأزهر للفتوى لما يستحب الاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج

الأزهر يشارك بجناح خاصٍّ وإصدارات مميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

لاكتشاف المواهب.. الأوقاف تطلق مسابقة صوت الندي

الأعلى للشئون الإسلامية ينفذ برنامج للسياحة الدينية بزيارة مسجد السيدة زينب

مفتي الجمهورية يتوجَّه لباكستان للمشاركة بالمؤتمر العالمي "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة"

وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة

شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف اليمني بمشيخة الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD