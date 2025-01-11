"فى ظروف غامضة" شخص يقتل زوجته طعنا بالسكين بمدينة أبنوب فى أسيوط

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها طعنا بالسكين اليوم السبت فى ظروف غامضة بمدينة أبنوب بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقيام زوج بطعن زوجته فى ظروف غامضة بمدينة أبنوب

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة على يد زوجها طعنا بالسكين فى ظروف غامضة بمدينة أبنوب

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب جهودها لكشف ملابسات الحادث