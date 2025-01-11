الداخلية تكشف حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه مفبرك ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق وإختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.

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