محكمة جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على شاب حاول الاعتداء على نجلة خالته تحت تهديد السلاح

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محكمة جنايات بورسعيد
محكمة جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على شاب حاول الاعتد

 

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المتهم ج.م.م.س 30 عامًا بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء على نجل خالته تحت تهديد السلاح الأبيض.

 

تعود القضية، التي تحمل رقم 1430 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1838 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2024. وأثبتت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في محل حلواني، حاول الاعتداء على المجني عليها د.س.م.ر 18 عامًا داخل مسكنها مستغلًا غياب والديها.

 

وأكدت المجني عليها أن المتهم هددها بسلاح أبيض كتر لإجبارها على دخول المسكن ومحاولة التعدي عليها، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب حال دون وقوع الجريمة، حيث دخل في مواجهة مع المتهم، ما أسفر عن إصابة الأب جراء الاعتداء بالسلاح الأبيض.

 

شهادة والد المجني عليها وتحريات المباحث، التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، أكدت صحة الواقعة، وأوضحت التحريات أن نية المتهم كانت الحصول على منفعة جنسية تحت التهديد.

 

وجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

هذا الحكم يُعد رسالة واضحة بأن القانون لن يتهاون مع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

أحمد حسام الحصول على الحكم بالسجن النيابة العامة تحت تهديد السلاح

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