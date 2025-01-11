وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا

محافظ الدقهلية ووزير
محافظ الدقهلية ووزير قطاع الأعمال عمال

 التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك في مستهل زيارته إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا، إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، ومشروعات الشركات التابعة للوزارة في نطاق محافظة الدقهلية، في إطار دعم وتعميق الصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الأسمدة الذي يعد من القطاعات الحيوية، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقيادات شركة الدلتا للأسمدة.

أكد المهندس محمد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية ومعايير الجودة والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.

من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق جهود وزير قطاع الأعمال لتطوير مصانع الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير مجمع "سماد طلخا" وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتصدير.

وأهدى اللواء طارق مرزوق درع محافظة الدقهلية إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام تقديرا لجهوده في تطوير المصانع والشركات التابعة للوزارة.

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