3 قتلى بإطلاق نار في عاصمة أبخازيا

أفادت السلطات في أبخازيا بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حادث إطلاق نار في أحد مقاهي العاصمة سوخومي اليوم السبت.

وقالت الداخلية الأبخازية في بيان لها إن الحادث وقع الساعة 14:00 في مقهى "بسكويت"، عندما أطلق أحد زبائن المقهى النار مصيبا ثلاثة آخرين بجروح، وذلك بعد اندلاع شجار بينهم، حسب تقارير.

وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجمهوري، لكن مصدرا في وزارة الصحة قال في وقت لاحق لوكالة "أبستيبرس" المحلية إن جميعهم توفوا في المستشفى متأثرين بجراحهم.

وذكرت الداخلية أن مطلق النار فر من موقع الحادث، ولكن الشرطة تمكنت من القبض عليه لاحقا، وتجري تحقيقا معه.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن مطلق النار قد يكون من موظفي بلدية العاصمة.