محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الطب البيطري

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأنشطة والفعاليات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقًا لتقرير استعرضه الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير المديرية.



أثنى المحافظ على الدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الطب البيطري ووحداتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها. وأكد على أهمية تكثيف العمل في هذا القطاع لدعم الأمن الغذائي المصري، مع التركيز على تحسين السلالات وحمايتها من الأمراض الوبائية.



أوضح التقرير أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية نجحت في تحصين 242،238 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، حيث تم تحصين 146،626 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و95،612 رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 130 رأسًا ضد مرض الجلد العقدي، و735 من الأغنام و300 من الماعز ضد جدري الضأن. كما قامت إدارة الدواجن بتحصين 43،681 طائرًا، وعلاج 23،833 طائرًا.

في إطار رفع وعي المزارعين والمربين، نظمت المديرية 290 ندوة توعوية بالتعاون مع الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني، تناولت أهمية تحصين وترقيم الماشية، وسبل التربية السليمة ورعاية الحيوانات.



تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت المديرية حملات تفتيشية مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن، ما أسفر عن ضبط 4 أطنان و152 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أجرت إدارة المجازر والصحة العامة الكشف على 11،104 كجم من اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية، وأشرفت على ذبح 2،028 رأس ماشية و20،405 طائرًا.

جهود مستمرة لتطوير القطاع

شملت أنشطة المديرية خلال الشهر الماضي توقيع الكشف الطبي البيطري على 3،741 حيوانًا، وترقيم 1،771 حيوانًا، واستخراج 3،676 بطاقة حيوان. كما قامت إدارة الخدمات بتأمين 1،371 حيوانًا لضمان سلامتها.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار تلك الجهود لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وحمايتها من الأمراض، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.