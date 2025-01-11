مراقبة الأغذية تستهدف مايزيد عن 13ألف منشأة وتوصى بغلق 3الاف مخالفة بالدقهلية بـ2024

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حملات الرقابة على
حملات الرقابة على الغذاء بالدقهلية

أشاد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة  ، بجهود إدارة مراقبة الأغذية  تحت إشراف الدكتورتامر الطنبولى  وكيل المديرية،خلال العام الماضى  ، في تعقب المنشآت الغذائية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.
وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 

وتابع الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، خلال  العام الماضى،شنت حملات تفتيشية على 13559  منشأة تبين أن 3760   منها دون ترخيص، تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة
وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى  ، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 1062 محضرا، وسحب 4475 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم إعدام 60 ألف طن  كيلو من أغذية متنوعة و24233  لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية  أن مكاتب فحص العاملين بالأغذية قامت بتحرير 1737 شهادة صحية لمتداولي الأغذية لضمان خلوهم من كافة الأمراض لإتمام أعمالهم، إضافة إلى مشاركة مشرفي ومفتشي الأغذية في عمل التوعية والتثقيف للعاملين بكافة المنشآت التي تقدم غذاء للمواطنين حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين، وحماية أنفسهم والمقيمين بالمحافظة من الإصابة بأي أمراض.
 

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