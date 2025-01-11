إحالة 4 ملاحظين بالفيوم للتحقيق واستبعاد رئيس لجنة بسبب مخالفات في الامتحانات

محافظات
بوابة الفجر

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة 4 ملاحظين بلجنة مدرسة طبهار الابتدائية الجديدة بمركز أبشواي للتحقيق، بسبب وجودهم باللجنة على الرغم من وجود موانع قانونية تحول دون ذلك. 

كما أصدر قرارًا باستبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي بمركز إطسا، لعدم الالتزام بمواعيد بدء الامتحانات، وفقًا لما ورد في بيان صحفي صادر مساء اليوم.

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وأوضح البيان أن هذه القرارات جاءت في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024. 

وترأس الدكتور قبيصي غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، لمتابعة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وأشار قبيصي إلى أنه أثناء متابعة لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي، تبين وجود عدد من أولياء الأمور داخل اللجنة حتى الساعة 8:20 صباحًا، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للإجراءات القانونية الخاصة بالامتحانات. وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الامتحانات لضمان سيرها بشكل منتظم.

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وخلال جولته التفقدية، رصد وكيل الوزارة وجود خطأ في نموذج اللغة العربية، وتحديدًا في جزء النحو بإحدى الإدارات التعليمية. وكلف موجه عام اللغة العربية بمعالجة الخطأ على الفور، وأحال الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

متابعة دقيقة عبر غرف العمليات
وأكد البيان أن غرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، تواصل متابعة سير الامتحانات لضمان الانضباط الكامل وعدم حدوث أي مخالفات. وشدد على أهمية التواصل الفوري بين اللجان وغرف العمليات لحل أي مشكلات قد تطرأ خلال العملية الامتحانية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب وضمان سير الامتحانات وفق القوانين والتعليمات المنظمة لها.

 

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