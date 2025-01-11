حقيقة وفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمنشور تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بوفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث مرورى بسيط منذ عدة أيام للضابط المذكور وأسرته أثناء قيادته سيارته لم يسفر عن أية إصابات، وأن تلك الإدعاءات تبرهن على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية وإختلاقها الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد.