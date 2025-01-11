بث مباشر: مباراة حاسمة بين الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

موعدنا السبت 11 يناير 2025 مع مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم، حيث يلتقي النادي الأهلي مع فريق استاد أبيدجان الإيفواري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة (7:00 مساءً بتوقيت السعودية)، على ملعب استاد أبيدجان.

تفاصيل المباراة

يدخل الأهلي هذه المباراة بهدف تعزيز حظوظه في التأهل لربع النهائي، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يقبع استاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط. المباراة تُعد فرصة ذهبية للأهلي لتحقيق فوز ثمين خارج الديار والاقتراب من صدارة المجموعة.

القنوات الناقلة

تابعوا البث المباشر على قناة beIN Sports 6 HD، التي ستوفر تغطية شاملة وتحليلًا مميزًا قبل وبعد المباراة.

الأهلي في مهمة مصيرية

بعثة الأهلي وصلت إلى كوت ديفوار بكامل الجاهزية لخوض هذا اللقاء الهام، مع تطلعات كبيرة لتحقيق الفوز الذي سيمنح الفريق الأحمر دفعة قوية نحو التأهل.

انتظرونا في بث مباشر مليء بالإثارة والتشويق لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات دوري أبطال إفريقيا.