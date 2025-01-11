"فى اول ايامها" محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة بني مر الابتدائية الجديدة

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم السبت أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى أول أيامها بمدارس إدارة الفتح التعليمية مدرسة بنى مر الابتدائية الجديدة للتأكد من سير عملية الامتحانات بشكل سليم

ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وكان في استقباله محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد اسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني وأحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية والدكتور صلاح محمد عبد الباسط وكيل إدارة الفتح التعليمية والدكتور مصطفى جاويش مدير الشؤون التنفيذية وإياس عبد الحميد مدير المتابعة بإدارة الفتح التعليمية ونيفين رستم سري علاقات عامة بالإدارة

وحيث أكد محمد ابراهيم دسوقي وكيل الوزارة على أداء جميع الطلاب الامتحانات بإنصاف ومساواة والتصدي لأي محاولات للغش وأكد على تطبيق جميع التعليمات الوزارية والإجراءات المتعلقة بالامتحانات في جميع المدارس لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الزيارة تسهم في رفع مستوى جودة التعليم بما يقدمه السيد اللواء محافظ أسيوط من توفير جميع الإمكانيات لتوفير بيئة تعليمية صحية لأبنائنا.