إنهيار جزئى لمنزل بكوم أمبو دون وقوع خسائر فى الأرواح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالإشراف الميدانى على جهود رجال الحماية المدنية، وأيضًا العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين، فور إخطاره بحدوث تصدع وإنهيار جزئى بالطابق الأرضى لأحد المنازل القديمة بمدينة كوم أمبو لرفع مخلفات وأنقاض الطابق الذى حدث به التصدع والإنهيار الجزئى دون وقوع خسائر فى الأرواح،

فيما توجد حالة إصابة بسيطة واحدة لصاحب المنزل، وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة له، موجهًا إلى البدء فى أعمال إخلاء المبنى الخاص بالمنزل، والذى يتكون من 3 طوابق عبارة عن توسع رأسى بمساحة 32 متر، ومبنى من الطوب اللبن ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توفير مكان بديل بالأيواء العاجل للأسرة المقيمة بالمنزل، والتى تتكون من الزوج والزوجة وأبنتهما.