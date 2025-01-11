أعمال الدجل والشعوذة.. حبس 3 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين

حوادث
دجال
دجال

 
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة حبس 3 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا للاستماع لأقوالهم.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص (لـ 2 منهم معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولتهم أعمال الدجل والشعوذة، وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحاني في محافظتي القاهرة والإسكندرية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل و3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما هو موضح. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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