صور.. طلاب الأول والثانى الاعدادى ينتهون من أداء اليوم الأول لأمتحانات النقل بالأقصر

انتهى طلاب وطالبات الصف الأول والثانى الاعدادى من اداء امتحانات نصف العام الدراسي بجميع مدارس مراكز الأقصر، والذين أبدوا سعادة من مستوى الامتحان لمادة اللغة العربية في اليوم الأول من امتحانات النقل.

وبدأت امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية فى الفترة من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3.30 عصرا.

واستطلعت "الفجر" آراء طلاب الصف الثاني الاعدادي بمحافظة الأقصر حول تأدية امتحان اللغة العربية في اليوم الأول من ماراثون امتحانات النقل 2025 لنصف العام الدراسي.

وأكد طلاب النقل للتعليم الاعدادى بالصف الثاني في الأقصر أن نموذج أ كان صعب،، بينما نموذج ج كان سهلا، وأشار الطلاب إلى أنهم يتمنون استمرار مستوى الامتحانات ليكون في مستوى الطالب المتوسط.

كان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعدت لاستقبال ماراثون الامتحانات حيث اجتمع الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

أوضح مدير تعليم الأقصر أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وأكد على ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الإعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.



كما أشار إلى التأكد من إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من خلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء.

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