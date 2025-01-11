ماذا ينتظر البكالوريا؟.. شروط تطبيق النظام في 2025 - 2026

تقارير وحوارات
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نظام البكالوريا أحدث حالة من الجدل بين أولياء الأمور على مدار الفترة الحالية منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026.

 

نظام البكالوريا

وحسب نظام البكالوريا يتم دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إلى جانب وجود تقييم مستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، فضلًا عن الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا، ويتكون هيكل شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين هما: "المرحلة التمهيدية وتضم (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية وتضم الصفين (الثاني والثالث الثانوي).

وعن ما ينتظر نظام البكالوريا، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بمجرد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سنعلن عن حوار مجتمعي عنه حتى نصل لشكل توافقي يرضي كافة الأسر المصرية.

 


ماذا ينتظر نظام البكالوريا؟

وحسب وزارة التربية والتعليم، فلن يقر أو يطبق نظام البكالوريا على طلاب المرحلة الثانوية، إلا بعد طرحه للحوار المجتمعى وعلى البرلمان والموافقه عليه، وفور الموافقة على مقترح نظام البكالوريا سيتم تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى العام الدراسى المقبل.

وزارة التربية والتعليم

ماذا لو رُفض نظام البكالوريا الجديد في الحوار المجتمعي؟

وفي هذا الشأن، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا سيُطرح في حوار مجتمعي بمشاركة مجالس الأمناء والأباء والإعلام والخبراء، ومهم بالنسبة لنا الرأي العام.

وعما سيحدث إذا رفض الرأي العام النظام الجديد؟ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا مبسط وسهل لطلاب الثانوية العامة، وأفضل بكثير من النظام العام التقليدي.

شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

واستطرد المتحدث باسم الوزارة أن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام المقبل.

واختتم متحدث التعليم نظام البكالوريا الجديد إذا تمت الموافقة عليه؛ سيتم تطبيقه على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الأول الثانوي، على أن يستكمل باقي الطلاب في الصف الثاني والثالث الثانوي نظام الثانوية العامة كما هم.
 

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